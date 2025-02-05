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Ракурс
Рашисти за добу втратили 1 тис. 140 осіб

Російська армія за добу втратила 1 тис. 140 осіб (ІНФОГРАФІКА)

5 лют 2025, 08:18
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 844 тис. 70 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 947 танків;
  • 20 тис. 721 бойову броньовану машину;
  • 22 тис. 707 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 269 одиниць РСЗВ;
  • 1 тис. 53 одиниці засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 331 гелікоптер;
  • 24 тис. 102 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 3 тис. 54 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 36 тис. 78 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 735 одиниці спеціальної техніки.

Джерело: Ракурс


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