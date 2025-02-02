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На Півдні України аеророзвідники ДПСУ засікли ворожу вантажівку з екіпажем окупантів, а оператори БПЛА точним ударом перетворили її на згарище.
Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.
На відео показано момент завдання удару, а також наслідки влучання.
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