Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знищення техніки російських загарбників, скріншот відео

Безпілотник прикордонників знищив вантажівку за рашистами на півдні України (ВІДЕО)

2 лют 2025, 15:57
999

На Півдні України аеророзвідники ДПСУ засікли ворожу вантажівку з екіпажем окупантів, а оператори БПЛА точним ударом перетворили її на згарище.

Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано момент завдання удару, а також наслідки влучання.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів