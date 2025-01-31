Сили безпілотних систем підтвердили використання БПЛА дальньої дії, який може нести авіабомбу 250 кг

https://racurs.ua/ua/n203666-syly-bezpilotnyh-system-pidtverdyly-vykorystannya-bpla-dalnoyi-diyi-yakyy-moje-nesty-aviabombu.html

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Сили безпілотних систем (СБС) підтвердили використання БПЛА, що здатен летіти до 2000 км і нести 250-кілограмову авіабомбу

Днями телеграм-канал «Николаевский Ванёк», який пов’язують з українською владою, повідомивпро застосування 14-м окремим полком безпілотних авіакомплексів 250-кілограмових бомб.

В СБС підтвердили цю інформацію, додавши, що неназваний безпілотний апарат може долати до 2000 км і повертатися назад. Також в Силах безпілотних систем закликали медіа користуватися лише інформацією з офіційних джерел, адже «більшість операцій Сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, але наносять критичні удари по стратегічних об'єктах військової інфраструктури ворога».