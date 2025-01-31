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Сили безпілотних систем підтвердили використання БПЛА дальньої дії, який може нести авіабомбу 250 кг

Сили безпілотних систем підтвердили використання БПЛА дальньої дії, який може нести авіабомбу 250 кг

31 січ 2025, 19:46
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Сили безпілотних систем (СБС) підтвердили використання БПЛА, що здатен летіти до 2000 км і нести 250-кілограмову авіабомбу

Днями телеграм-канал «Николаевский Ванёк», який пов’язують з українською владою, повідомивпро застосування 14-м окремим полком безпілотних авіакомплексів 250-кілограмових бомб.

В СБС підтвердили цю інформацію, додавши, що неназваний безпілотний апарат може долати до 2000 км і повертатися назад. Також в Силах безпілотних систем закликали медіа користуватися лише інформацією з офіційних джерел, адже «більшість операцій Сил безпілотних систем не підлягають публічному висвітленню, але наносять критичні удари по стратегічних об'єктах військової інфраструктури ворога».

Джерело: Ракурс


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