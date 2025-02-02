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Ракурс
Уничтожение техники российских захватчиков, скриншот видео

Беспилотник пограничников уничтожил грузовик по рашистам на юге Украины (ВИДЕО)

2 фев 2025, 15:57
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На Півдні України аеророзвідники ДПСУ засікли ворожу вантажівку з екіпажем окупантів, а оператори БПЛА точним ударом перетворили її на згарище.

Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікувала прес-служба ДПСУ.

На відео показано момент завдання удару, а також наслідки влучання.

Источник: Ракурс


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