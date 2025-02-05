Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 140 человек
Российская армия за сутки потеряла 1 тыс. 140 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n203792-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-140-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 844 тис. 70 осіб.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 947 танків;
- 20 тис. 721 бойову броньовану машину;
- 22 тис. 707 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 269 одиниць РСЗВ;
- 1 тис. 53 одиниці засобів ППО;
- 369 літаків;
- 331 гелікоптер;
- 24 тис. 102 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 3 тис. 54 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 36 тис. 78 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 735 одиниці спеціальної техніки.