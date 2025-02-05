Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 140 человек

https://racurs.ua/n203792-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1-tys-140-chelovek-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 844 тис. 70 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 5 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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