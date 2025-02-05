В Украине водителя впервые лишили прав из-за нарушения правил военного учета

Водителя в Украине впервые лишили прав из-за нарушения правил учета, фото: Киевская ОВА

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В Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку — допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана".

Про це повідомляє сервіс Opendatabot.

Зазначається, що за допомогою пошуковика по судовому реєстру знайдена щонайменше 41 судова справа, пов’язана з обмеженням права на керування авто через порушення правил військового обліку.

Наразі у більшості випадків суди повертають справи назад — однак це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах, — коментує адвокат Валентина Слободянюк.

За її словами, обмеження у праві керування автомобілем не є нововведенням для наших громадян — такий захід впливу, наприклад, активно практикують державні та приватні виконавці щодо боржників по аліментах.

Наразі в Єдиному державному реєстрі боржників відкрито понад 25 тис. проваджень за порушення правил військового обліку.

Джерело: Opendatabot