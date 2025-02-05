Зеленский назвал потери Украины за время полномасштабной войны

Владимир Зеленский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n203801-zelenskiy-nazval-poteri-ukrainy-za-vremya-polnomasshtabnoy-voyny.html

Ракурс

Україна за майже три роки повномасштабного російського вторгнення втратила понад 45 тис. військових.

Про це в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Морган заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє видання Deutsche Welle.

Ми чітко знаємо, бо для нас кожна людина, яка загинула або поранена, дуже важлива. У нас 45 тис. 100 загиблих на сьогодні. Близько 390 тис. випадків поранень, — зазначив Зеленський. — Уточнюю, тому що кількість випадків поранень більша, ніж кількість поранених, тому що є люди, які двічі були поранені і поверталися на поле бою. Тому кількість випадків поранень становить 390 тис., а число поранених людей трошки менше.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна не має точних даних щодо українських військових, які зникли безвісти і про тих, які були захоплені в російський полон. Йдеться про «тисячі людей», проте невідомо, хто зник, а хто залишається у полоні. Україна, за його словами, працює над цим питанням.

Третя цифра, яка нам не зрозуміла — це діти. Ми вважаємо, що близько 19 тис. 500 — 19 тис. 800 дітей, які були силою вивезені в росії з тимчасово окупованих територій. Це те, що ми розуміємо, — зазначив він.

Зеленський також наголосив, що Україна наразі не має даних, скільки дітей та дорослих людей на окупованих територіях були вбиті.

Варто додати, що президент США Дональд Трамп під час нещодавньої прес-конференції у Білому домі заявив, що Україна втратила 700 тис. загиблих військових.

Джерело: Deutsche Welle