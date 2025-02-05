https://racurs.ua/n203816-detali-mirnogo-plana-trampa-raskrylo-bloomberg.html

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План Дональда Трампа щодо війни в Україні представлять вже наступного тижня.

Адміністрація президента США має намір презентувати документ щодо завершення війни в Україні на Мюнхенській конференції з безпеки, яка відбудеться 14−16 лютого. План до Німеччини привезе спеціальним представником Сполучених Штатів по Україні Кіт Келлог. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Наразі невідомо, якою достеменно буде стратегія нової американської влади. Однак ЗМІ вказує, що вона передбачає заморожування конфлікту.

За інформацією Bloomberg, елементи плану включатимуть:

заморожування конфлікту;

залишення території, окупованої російськими військами, у «підвішеному стані». Одночасно Києву нададуть гарантії безпеки, які виключать новий російський напад.

Водночас сьогодні Келлог підтвердив план відвідати зустріч союзників у Мюнхені.

Я зустрінуся з союзниками Америки, які готові працювати з нами, — написав американський посадовець у соціальних мережі X.

Нагадаємо, 4 лютого президента США Дональд Трамп заявив, що хоче припинити «абсолютну бійню», як він назвав війну на території України. Американський лідер запевнив, що Сполучені Штати вже ведуть «дуже конструктивні переговори щодо України».