Команда Трампа смягчает его заявление о переселении палестинцев, Израиль готовит план выезда из Газы

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Команда Дональда Трампа намагається пом’якшити його заяву про переселення палестинців.

Заява Дональда Трампа про можливість переселення палестинців із сектора Газа та перехід анклаву під контроль США викликала негативну реакцію багатьох країн. Через це його команда змушена роз’яснювати слова президента, пише Bloomberg.

Прес-секретар Білого дому Лівітт заявила, що США не планують вводити війська в сектор Газа, а переселення палестинців, якщо й відбудеться, може бути тимчасовим.

Держсекретар США Рубіо уточнив, що Трамп прагне бути «провідної ролі у відновленні Гази», а не контролю над нею.

Глава Пентагону Хегсет зазначив, що Вашингтон «дуже далекий» від будь-якої військової присутності в анклаві.

Нагадаємо, що арабські країни виступили із спільною заявою проти ідеї Трампа про переселення палестинців. Велика Британія, Франція та Німеччина також засудили ініціативу Трампа.

Тим часом Ізраїль підготує план виїзду мешканців із сектора Гази.

За словами міністра оборони Ізраїлю, план включатиме виїзд через сухопутні коридори, а також «особливі домовленості» для виїзду морськими і повітряними шляхами.

Ізраїль переконаний, що угруповання ХАМАС використовує цивільних мешканців анклаву як живий щит. Тож людям потрібно виїхати — у будь-яке місце, де їх погодяться прийняти.

У цьому контексті міністр Кац згадав Канаду, яка раніше говорила про готовність прийняти жителів сектора Гази. Він також заявив, що Іспанія, Ірландія та Норвегія звинувачували Ізраїль у війні в секторі Гази, — тож тепер, якщо вони не приймуть палестинців, це «викриє їхнє лицемірство».