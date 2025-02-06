Таисия Повалий, фото: Instagram / tpovaliyofficial

https://racurs.ua/n203835-delo-protiv-taisii-povaliy-peredali-v-sud-ofis-genprokurora.html

Ракурс

Вінницька обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народної депутатки України VII скликання від забороненої «Партії регіонів», колишньої народної артистки України.

Про це сьогодні, 6 лютого, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Імені фігурантки у відомстві не називають, проте, за повідомленнями українських ЗМІ, йдеться про Таїсію Повалій. Їй інкримінують колабораційну діяльність, публічні заклики до агресивної війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України й глорифікацію її учасників (ч. 6 ст. 111−1, ст. 436, ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу).

Обвинувачена у 2014 році виїхала до росії, нині живе у москві та провадить там творчу й підприємницьку діяльність. У 2023 році отримала російське громадянство.

Слідство встановило, що, маючи свідомі антиукраїнські ідеологічні мотиви, артистка активно виступає на підтримку президента рф. Зокрема:

бере участь у різноманітних політичних акціях;

охоче дає інтерв’ю пропагандистським медіа, у яких возвеличує російські воєнно-політичні ідеали та принижує українців, називаючи їх «зомбованими нацистами».

За матеріалами прокуратури Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про стягнення в дохід держави належних обвинуваченій активів: