Сбой произошел в приложении Резерв+. Фото:

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Збій у застосунку «Резерв+" стався 8 лютого — користувачі скаржаться на проблеми під час входу.

Причиною збою стало високе навантаження на BankID. Саме через це тимчасово недоступна авторизація в додатку. Якщо ви авторизовані, то краще зберегти військовий документ на смартфон у pdf-форматі. Про це Міністерство оборони України повідомило у Telegram.

Якщо ж користувач має електронне направлення на ВЛК, то треба зробити скріншот. Також потрібно зачекати, якщо ви подали запит на відстрочку або направлення на військово-лікарську комісію.

В оборонному відомстві наголосили, що люди з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення, а також студенти, аспіранти, докторанти можуть більше не подавати запит на продовження відстрочки в «Резерв+", бо документ у застосунку оновиться автоматично.

Нагадаємо, 31 січня у застосунку «Резерв+" стали доступні електронні направлення на ВЛК. Військовозобов’язані вже можуть створити направлення на військово-лікарську комісію в цьому додатку.