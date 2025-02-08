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В сети показали удар HIMARS по штабу 35 бригады ВС рф в оккупированном Селидово

В сети показали удар HIMARS по штабу 35 бригады ВС рф в оккупированном Селидово (ВИДЕО)

8 фев 2025, 15:14
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У мережі показали удар HIMARS по штабу 35-ї бригади ЗС рф в окупованому наразі місті Селидове, в результаті якого було ліквідовано багатьох офіцерів командування цієї бригади.

Керувала дроном, з якого велися коригування і зйомка, операторка з позивним «Ультра» — одна з небагатьох жінок-операторів БПЛА Shark, пише «Новинарня».

Про те, що українські військові завдали ударів по штабу 35-ї бригади ЗС рф у тимчасово окупованому Селидовому та командному пункту росіян на Курщині, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Тим часом президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters повідомив, що в ураженому командному пункті на Курщині ліквідовано щонайменше 20 офіцерів.

Перед тим, як подолати 2,5 км під час наступу в росії, наші завдали удару по цьому об'єкту на Курщині. Серед загиблих — старші офіцери з росії та Північної Кореї, — сказав Зеленський.

Источник: Ракурс


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