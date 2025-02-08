У мережі показали удар HIMARS по штабу 35 бригади ЗС рф в окупованому Селидовому

https://racurs.ua/ua/n203888-u-mereji-pokazaly-udar-himars-po-shtabu-35-brygady-zs-rf-v-okupovanomu-selydovomu.html

Ракурс

У мережі показали удар HIMARS по штабу 35-ї бригади ЗС рф в окупованому наразі місті Селидове, в результаті якого було ліквідовано багатьох офіцерів командування цієї бригади.

Керувала дроном, з якого велися коригування і зйомка, операторка з позивним «Ультра» — одна з небагатьох жінок-операторів БПЛА Shark, пише «Новинарня».

Про те, що українські військові завдали ударів по штабу 35-ї бригади ЗС рф у тимчасово окупованому Селидовому та командному пункту росіян на Курщині, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Тим часом президент Володимир Зеленський в інтерв’ю агентству Reuters повідомив, що в ураженому командному пункті на Курщині ліквідовано щонайменше 20 офіцерів.