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Ракурс
Последствия российского удара по Никополю, фото: Днепропетровская ОВА

Двух мужчин ранил российский дрон-камикадзе в Никополе (ФОТО)

9 фев 2025, 13:03
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У Нікополі на Дніпропетровщині двох людей поранено внаслідок атаки російського дрона-камікадзе.

Про це сьогодні, 9 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали чоловіки 41 і 39 років. Один з них отримав мінно-вибухову травму й осколкове поранення обличчя. Лікуватиметься амбулаторно. Інший — госпіталізований. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий, — зазначив він.

Також в результаті атаки понівечені АЗС й автівка.

Крім того, під ранок росіяни вдарили КАБом по Новопавлівській громаді у Синельниківському районі. Пошкоджені близько десяти приватних осель. Людей не зачепило.

Наслідки російського удару по Дніпропетровщині, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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