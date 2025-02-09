В порту Ленинградской области рф тонет танкер с мазутом, фото: социальные сети

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У порту Усть-Луга в Ленінградській області у ніч на сьогодні, 9 лютого, почав тонути танкер Koala, що плив під прапором Антигуа і Барбуди.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Зазначається, що:

вночі на танкер було завантажено близько 130 тис. тонн мазуту, проте перед відпливом у машинному відділенні прогриміли три потужні вибухи;

екіпажу (24 особи, серед яких четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 Індонезії) вдалося вибратися на берег, але машинне відділення судна почало затоплювати;

ближче до ранку з’ясувалося, що судно сіло на мілину кормою;

навколо танкера бонові огорожі. За попередніми даними, витоку нафтопродуктів у воду не сталося.

Місцевий губернатор Олександр Дрозденко вже підтвердив інформацію про цей «техногенний інцидент».