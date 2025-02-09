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У порту Ленінградської області рф тоне танкер із мазутом, фото: соціальні мережі
Танкер з мазутом тоне у порту в Ленінградській області рф — ЗМІ (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n203914-tanker-z-mazutom-tone-u-portu-v-leningradskiy-oblasti-rf-zmi-foto.htmlРакурс
У порту Усть-Луга в Ленінградській області у ніч на сьогодні, 9 лютого, почав тонути танкер Koala, що плив під прапором Антигуа і Барбуди.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.
Зазначається, що:
- вночі на танкер було завантажено близько 130 тис. тонн мазуту, проте перед відпливом у машинному відділенні прогриміли три потужні вибухи;
- екіпажу (24 особи, серед яких четверо росіян, вісім громадян Грузії та 12 Індонезії) вдалося вибратися на берег, але машинне відділення судна почало затоплювати;
- ближче до ранку з’ясувалося, що судно сіло на мілину кормою;
- навколо танкера бонові огорожі. За попередніми даними, витоку нафтопродуктів у воду не сталося.
Місцевий губернатор Олександр Дрозденко вже підтвердив інформацію про цей «техногенний інцидент».
Стався техногенний інцидент під час запуску двигуна, внаслідок якого пошкоджено машинне відділення. Танкер пришвартований біля причалу. Загроза розливу нафтопродуктів відсутня, — написав він у своєму Telegram-каналі.
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