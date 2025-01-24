До узбережжя Одещини дісталися нафтопродукти. Фото: Іван Русєв

https://racurs.ua/ua/n203437-mazut-z-rosiyskyh-tankeriv-distavsya-do-uzberejjya-odeschyny-video.html

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Нафтопродукти з російських танкерів, які в грудні затонули в Керченській протоці, дісталися до узбережжя Одещини.

Після штормів на піщаний пересип в рекреаційній зоні «Катранка» біля Дунайського біосферного заповідника і Національного природного парку «Тузлівські лимани» штормом винесло мазут, якій витік після аварії танкерів «Волгонефть-212» та «Волгонефть-239». Про це доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв повідомив у Facebook.

За його словами, наслідки таких екологічних катастроф не мають меж і що вилив з танкерів тисяч тонн мазуту завдає великої шкоди природним екосистемам Чорного моря і його біорізноманіттю.

Також науковець оприлюднив відео, на якому в. о. директора парку «Тузлівські лимани» Ірина Вихристюк, перебуваючи біля Катранки в Лиманській громаді Білгород-Дністровського району, показує узбережжя, усіяне чорними згустками. На кадрах показані маслянисті згустки зі специфічним запахом, які викинуло на узбережжя штормом.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці через аварію двох російських танкерів «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239» стався розлив низькоякісних нафтопродуктів. Внаслідок цього у Чорне море потрапило понад 4 тис. 300 т важкого мазуту. Нафтопродукти забруднили близько 55 км берегової лінії.

Вже 4 січня окупаційна влада Севастополя запровадила режим надзвичайної ситуації регіонального значення.

Через розлив нафтопродуктів у Чорному морі загинули понад три десятки дельфінів. Це в основному дельфіни-азовки, які в Україні занесені до червоної книги, а у світі мають статус тварин у небезпечній ситуації.