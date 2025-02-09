Дроны не дали развернуть российский триколор в Торецке, видео скриншот

https://racurs.ua/n203915-rashisty-pytalis-povesit-svoy-flag-nad-toreckom-drony-im-pomeshali-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, вранці хотіли повісити свій триколор над містом Торецьком Донецької області.

Українські дрони не дозволили їм цього зробити. Відповідне відео сьогодні опубліковане у Telegram-каналі зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції.

Сьогодні о 6-й ранку окупант видерся з аквафрешем на копер шахти. Хижаки атакували його скидом, а суміжники накрили артою. В результаті — ганчірку навіть не встигли розгорнути, — вказано в описі відео.