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Дроны не дали развернуть российский триколор в Торецке, видео скриншот
Рашисты пытались повесить свой флаг над Торецком — дроны им помешали (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203915-rashisty-pytalis-povesit-svoy-flag-nad-toreckom-drony-im-pomeshali-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, вранці хотіли повісити свій триколор над містом Торецьком Донецької області.
Українські дрони не дозволили їм цього зробити. Відповідне відео сьогодні опубліковане у Telegram-каналі зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції.
Сьогодні о 6-й ранку окупант видерся з аквафрешем на копер шахти. Хижаки атакували його скидом, а суміжники накрили артою. В результаті — ганчірку навіть не встигли розгорнути, — вказано в описі відео.
Тим часом інша ворожа група намагалася хоч якось запхати триколор у місто — просто закинули його на будівлю, як непотріб. Бомбер бригади «Хижак» зробив фантастичне: ЗБИВ ганчірку скидом ВОГа, — додали у бригаді.
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