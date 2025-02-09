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Ракурс
Дрони не дали розгорнути російський триколор у Торецьку, скріншот відео

Рашисти намагалися повісити свій прапор на над Торецьком — дрони їм завадили (ВІДЕО)

9 лют 2025, 14:12
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Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, вранці хотіли повісити свій триколор над містом Торецьком Донецької області.

Українські дрони не дозволили їм цього зробити. Відповідне відео сьогодні опубліковане у Telegram-каналі зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції.

Сьогодні о 6-й ранку окупант видерся з аквафрешем на копер шахти. Хижаки атакували його скидом, а суміжники накрили артою. В результаті — ганчірку навіть не встигли розгорнути, — вказано в описі відео.

Тим часом інша ворожа група намагалася хоч якось запхати триколор у місто — просто закинули його на будівлю, як непотріб. Бомбер бригади «Хижак» зробив фантастичне: ЗБИВ ганчірку скидом ВОГа, — додали у бригаді.

Джерело: Ракурс


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