Дрони не дали розгорнути російський триколор у Торецьку, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203915-rashysty-namagalysya-povisyty-sviy-prapor-na-nad-toreckom-drony-yim-zavadyly-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 9 лютого, вранці хотіли повісити свій триколор над містом Торецьком Донецької області.

Українські дрони не дозволили їм цього зробити. Відповідне відео сьогодні опубліковане у Telegram-каналі зведеної бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції.

Сьогодні о 6-й ранку окупант видерся з аквафрешем на копер шахти. Хижаки атакували його скидом, а суміжники накрили артою. В результаті — ганчірку навіть не встигли розгорнути, — вказано в описі відео.