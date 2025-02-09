Поражение на НПЗ на Кубани. Фото:

https://racurs.ua/n203917-sputnik-zafiksiroval-razrusheniya-na-npz-na-kubani-video.html

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Пошкодження нафтобази «Албашнєфть» у Краснодарському краї показали на супутникових фото.

Світлини з супутника підтверджують інформацію про те, що внаслідок атаки були пошкоджені два резервуари з паливом на території так званого міні-НПЗ. Про це «Радіо Свобода» 9 лютого повідомила у Telegram.

Раніше повідомлялося, що в одному з резервуарів знаходилося 60 т нафти, а в іншому зберігалася така ж сама кількістю дизелю. Однак резервуар з дизельним пальним не загорівся, хоч і був пошкоджений.

Нагадаємо, в ніч на 5 лютого підрозділи Служби безпеки України у взаємодії із Збройними силами України та іншими складовими Сил оборони, уразили ТОВ «Албашнєфть» у Краснодарському краї росії.

У Генштабі ЗСУ заявили про влучання та пожежу на об'єкті. І наголосили, що цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії.

Джерела: «Радіо Свобода»