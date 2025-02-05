Сили оборони вразили НПЗ у рф, фото: Генштаб ЗСУ

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Підрозділи СБУ, у взаємодії із ЗСУ та іншими складовими Сил оборони, у ніч на сьогодні, 5 лютого, уразили ТОВ «Албашнєфть» у Краснодарському краї рф.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як «міні-НПЗ» і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії, — зазначають у Генштабі. — Підтверджено влучання. На об'єкті виникла пожежа. Результати ураження уточнюються.

У Генштабі наголошують, що удари по стратегічних об'єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії рф проти України, триватимуть.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу «Бук» на ТОТ Запоріжжя.

Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі, — зазначили у Генштабі.

Сьогодні у соцмережах з’явилися відео пожежі на НПЗ у Краснодарському краї. Згодом місцева влада заявила, що пожежу загасили, там нібито «горів резервуар із залишками нафтопродуктів».