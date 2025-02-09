Эксгумация жертв Волынской трагедии начнется весной 2025 года. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n203921-volynskaya-tragediya-stalo-izvestno-kogda-nachnetsya-eksgumaciya-jertv.html

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Перші ексгумації жертв Волинської трагедії повинні розпочатися навесні 2025 року.

Місяць, у якому Україна розпочне роботи, ще не відомий. Все залежатиме від погодних умов. А зараз триває робота над визначенням усіх місць, де можна було б провести ексгумацію — як на території Польщі, так і України. Про це посол України в Польщі Василь Боднар заявив в ефірі польського телеканалу TVN24.

Ми плануємо навесні в першому місці, де вже є дозвіл, тобто в Пужниках. Ми не знаємо точно, у якому місяці, але ми готуємося до того, що якщо погода дозволить, то всі дозволи видані й команда від польської сторони також готова розпочати ці роботи, — зазначив дипломат.

Як відомо, Волинська трагедія (1942−1944) — це кривавий конфлікт між українцями та поляками. Польща називає це геноцидом з боку УПА, «Волинською різнею», а в Україні наголошують, що відповідальність за масові вбивства поляків і українців на Волині несуть обидві сторони, а також окупаційна адміністрація нацистської Німеччини та радянські партизанські загони.

Кількість жертв теж називають різну: від 20 тис. українців і 35−40 тис. поляків за українськими даними і до 100 тис. поляків й 5 тис. українців — за польськими.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Україна та Польща ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії. Було домовлено, що найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами.

А 10 січня цього року польський прем'єр-міністр Дональд Туск поінформував, що Україна видала перші дозволи на ексгумацію тіл поляків, які загинули на Волині під час Другої світової війни.

Джерело: TVN24