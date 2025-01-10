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Україна видала перші дозволи на ексгумацію тіл поляків, які загинули на Волині під час Другої світової війни

Ексгумація тіл загиблих під час Волинської трагедії поляків — Україна видала перші дозволи

10 січ 2025, 19:37
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Україна видала перші дозволи на ексгумацію тіл поляків, які загинули на Волині під час Другої світової війни. Про це прем'єр-міністр Польщі Туск повідомив у соцмережі Х.


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Раніше кілька польських високопосадовців заявили, що лише за такої умови підтримають вступ України в ЄС.

Тема Волинської трагедії стала суперечливою у відносинах України і Польщі та чому Україна у минулому була проти ексгумації.

Волинська трагедія (1942−1944) — кривавий конфлікт між українцями та поляками. Польща називає це геноцидом з боку УПА, «Волинською різнею», в Україні наголошують, що відповідальність за масові вбивства поляків і українців на Волині несуть обидві сторони, а також окупаційна адміністрація нацистської Німеччини та радянські партизанські загони.

Кількість жертв теж називають різну: від 20 тис. українців і 35−40 тис. поляків за українськими даними до 100 тис. поляків і 5 тис. українців за польськими.

Волинська трагедія донині впливає на україно-польські відносини. Але Києву та Варшаві не вдається дійти згоди. І ось уже поляки кажуть: Україна не буде членом ЄС, якщо не врегулює історичних питань із Польщею.

27 листопада 2024 року Україна та Польща ухвалили спільну заяву щодо ексгумацій жертв Волинської трагедії.

У заяві сказано, що найближчим часом Польща та Україна розпочнуть роботу спільної робочої групи під егідою міністерств культури обох країн з метою проведення предметної роботи та досягнення згоди між сторонами.

Україна підтверджує відсутність перешкод для проведення польськими державними установами та приватними особами пошуково-ексгумаційних робіт на території України у співпраці з компетентними українськими установами, відповідно до українського законодавства, та заявляє про свою готовність позитивно розглядати звернення у цих випадках, — йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Польщі Туск назвав домовленість «запорукою повного примирення наших народів, такого необхідного в цей драматичний момент нашої спільної історії».

Джерело: Ракурс


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