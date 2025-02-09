Разрушения в результате войны. Фото: ОП

https://racurs.ua/n203926-postradaut-neskolko-gorodov-zelenskiy-obyasnil-opasnost-zamorozki-voyny.html

Ракурс

Замороження фронту в Україні позначиться на життях кількох українських міст.

У разі замороження російсько-української війни, постраждають кілька міст, які будуть перерізані контактною лінією. Подібне спостерігалося у деяких селах Донбасу до повномасштабного російського вторгнення. Жити там неможливо було. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для британського мовника ITV News.

Я б не хотів замороження фронту, тому що постраждає кілька міст, які сьогодні перерізані контактною лінією. Я знаю, що таке контактна лінія. 2019 року, коли я став президентом, я її відвідував на сході нашої країни. Я був у цих селах. Там життя не було. Навіть у тих селах, які ми контролювали. Я намагався побудувати там мости, щоб «швидкі» могли швидше їздити, діти могли ходити до школи. Бо там було все зруйновано, — розповів він.

Глава держави додав, що ті збудовані мостові переходи вже тоді знищувалися росіянами. Саме тому, за його словами, «поблизу контактної лінії, навіть коли завершиться війна, буде дуже непросто жити».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що є всі можливості для припинення бойових дій в Україні у 2025 році. Додав, що готовий говорити з російським диктатором володимиром путіним, якщо матиме впевненість, що Європа та США не «кинуть» Україну. Глава держави відзначив, що питання завершення війни впирається у те, які гарантії безпеки можуть надати Україні західні партнери.

Джерело: ITV News