Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n203922-zelenskyy-zrobyv-zayavu-schodo-zavershennya-viyny-u-2025-roci.html

Ракурс

Завершення російської війни проти України у 2025 році можливе.

Зараз є всі можливості для припинення бойових дій. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп теж хоче швидкого закінчення війни. Київ готовий говорити з диктатором володимиром путіним, якщо матиме впевненість, що Європа та США не «кинуть» Україну. Про це президент України Володимир Зеленський, заявив інтерв’ю для британського ITV News.

Я вважаю, що є для цього сьогодні всі можливості. На мій погляд, Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче, — зазначив він.

Для завершення війни, за словами Зеленського, можуть посприяти ще потужніші санкції. Ці обмеження повинні бути тотальними, щоб посилити тиск на країну-агресора.

Але вона мала час адаптуватися до тих чи інших санкцій. Чому? Тому що завжди залишався такий «gap» — вводять санкції банківські, але не на всі банки, на сільське господарство, але тіньовий флот працює. Зараз ввели санкції проти тіньового флоту. Але знову таки, не на всі кораблі, не на весь флот. Ще є де працювати. Ми говоримо про сотні кораблів, на які треба накласти санкції. І на капітанів, на екіпажі, на всіх людей, які цим займаються, — розповів Зеленський.

Президент додав, що громадяни України зараз «проти виборів під час війни». Наголосив, що якщо скасувати воєнний стан, то Україна втратить армію, а без військових «не чесно» голосувати.

Нагадаємо, 4 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що хоче припинити «абсолютну бійню», як він назвав війну на території України. Американський лідер запевнив, що Сполучені Штати вже ведуть «дуже конструктивні переговори щодо України».

Джерело: ITV News