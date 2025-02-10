Люди Трампа приедут в Киев еще до начала Мюнхенской конференции

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Кит Келлог, спецпредставитель Трампа
Люди Трампа приедут в Киев еще до начала Мюнхенской конференцииhttps://racurs.ua/n203950-ludi-trampa-priedut-v-kiev-esche-do-nachala-munhenskoy-konferencii.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну.
Зеленський заявив про це під час спільного з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ.
Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході розмови йшлося і про його майбутній візит.
Кіт Келлог також поїде в Мюнхен. Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США з питань України та Росії приїде з візитом до України 20 лютого. За даними джерела телеканалу CNN, візит Келлога запланований після участі Зеленського в мюнхенській конфренції з безпеки, на яку приїде віце-президент США Джей Ді Венс.