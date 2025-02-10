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Ракурс
Кіт Келлог, спецпредставник Трампа

Люди Трампа приїдуть до Києва ще до початку Мюнхенської конференції

10 лют 2025, 20:18
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня, ще до початку Мюнхенської безпекової конференції, представники команди Президента США Дональда Трампа відвідають Україну.

Зеленський заявив про це під час спільного з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіньо спілкування з представниками ЗМІ.

Нещодавно Келлог говорив телефоном з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, в ході розмови йшлося і про його майбутній візит.

Кіт Келлог також поїде в Мюнхен. Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США з питань України та Росії приїде з візитом до України 20 лютого. За даними джерела телеканалу CNN, візит Келлога запланований після участі Зеленського в мюнхенській конфренції з безпеки, на яку приїде віце-президент США Джей Ді Венс.

Джерело: Ракурс


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