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Во время украинского наступления на Курщине, скриншот видео
Как происходило украинское наступление на Курщине, показало Командование ДШВ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n203956-kak-proishodilo-ukrainskoe-nastuplenie-na-kurschine-pokazalo-komandovanie-dshv-video.htmlРакурс
Десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ, у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області рф.
Відео, котре показує, як відбувалися наступальні дії підрозділів ДШВ та інших складових сил ЗСУ сьогодні, 11 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ДШВ.
В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення, — вказано в описі відео.
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