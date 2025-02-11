Під час українського наступу на Курщині, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n203956-yak-vidbuvavsya-ukrayinskyy-nastup-na-kurschyni-pokazalo-komanduvannya-dshv-video.html

Ракурс

Десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ, у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області рф.

Відео, котре показує, як відбувалися наступальні дії підрозділів ДШВ та інших складових сил ЗСУ сьогодні, 11 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ДШВ.