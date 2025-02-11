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Ракурс
Під час українського наступу на Курщині, скріншот відео

Як відбувався український наступ на Курщині, показало Командування ДШВ (ВІДЕО)

11 лют 2025, 09:02
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Десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ, у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області рф.

Відео, котре показує, як відбувалися наступальні дії підрозділів ДШВ та інших складових сил ЗСУ сьогодні, 11 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Командування ДШВ.

В результаті стрімкого та неочікуваного для противника маневру, були зайняті нові рубежі та значно покращено тактичне положення, — вказано в описі відео.

Джерело: Ракурс


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