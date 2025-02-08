ЗСУ просунулися у Курській області росії. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n203876-zsu-prosunulysya-u-kurskiy-oblasti-rosiyi-deepstate-karta.html

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Сили оборони України просунулися на території російської федерації.

ЗСУ змогли просунутися біля населеного пункту Черкаська Конопелька в Суджанському районі Курської області росії. Однак ворог теж зміг просунутися, але вже на території України. Росіяни мали успіх біля Ямполівки, Ступочок, в Торецьку та Андріївці. Про це повідомив проект DeepState.

Новий наступ на Курщині підтвердив і президент України Володимир Зеленський. В інтервʼю Reuters глава держави заявив, що українські військові просунулися на ворожій території на 2,5 км.

Однак інших подробиць глава держави не розкрив. Зеленський наголосив, що до активних бойових дій у Курській області після кількатижневої паузи повернулися тисячі північнокорейських військових.

Нагадаємо, напередодні американський Інститут вивчення війни поінформував, що Збройні сили України прорвали оборону в Курській області і просунулися ще на 5 км углиб території російської федерації.