Зеленский в случае переговоров будет предлагать рф обмен контролируемых ВСУ территорий в Курской области на оккупированные украинские земли

https://racurs.ua/n203977-zelenskiy-v-sluchae-peregovorov-budet-predlagat-rf-obmen-kontroliruemyh-vsu-territoriy-v-kurskoy.html

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Зеленський у разі переговорів із рф пропонуватиме Москві обмін контрольованих ЗСУ територій у Курській області на окуповані українські землі.

Про це пише The Guardian.

Володимир Зеленський додав, що не знає, яку частину окупованої території України попросить в обмін на Курщину, зазначивши, що «всі наші території важливі, пріоритету немає".

За даними українського OSINT-проєкту Deepstate, наразі Сили оборони контролюють 421,75 кв. км у Курській області, ще 165,32 км кв. — сіра зона, чий статус невідомий.

Я не знаю, подивимося. Але всі наші території важливі, тут немає пріоритету, — сказав президент.

Також він зазначив, що на його думку, ті гарантії безпеки, які Україні може запропонувати Європа, не будуть дієвими без участі США. Він наголосив, що з огляду на це для України важливим є продовження військової підтримки з боку США.