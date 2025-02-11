Покупка реакторов для ХАЭС: оппозиция рассматривает вариант иска в Конституционный суд

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Блокуючі постанови не змінять ситуацію із законопроєктом про закупівлю обладнання для Хмельницької АЕС, однак через порушення регламенту Верховної Ради є варіант із позовом до Конституційного суду.

Про це в коментарі Укрінформу заявила голова підкомітету з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу комітету ВР з питань енергетики Інна Совсун.

В Антикорупційному комітеті ВР кажуть, що правка до закону, яка дозволила купівлю реакторів, не відповідає нормам антикорупційного законодавства.

Відповідна поправка була внесена до законопроєкту № 11392, який раніше передбачав спрощення доступу до електромереж для бізнесу й був проголосований у першому читанні. У другому читанні положень про спрощення доступу до мереж не було.

Совсун зауважила, що на розгляд подання потрібен буде час, і обладнання вже можуть встигнути закупити.

Нагадаємо, у січні 2024 року Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про плани будівництва нових атомних реакторів на Хмельницькій АЕС. Верховна Рада підтримала 11 лютого закупівлю російських ядерних реакторів з Болгарії для Хмельницької АЕС.

Реактори російського виробництва використають для добудови 3 та 4 енергоблоків атомної електростанції. Їх імпортують із Болгарії, яка придбала реактори та потрібне для них обладнання для будівництва власної АЕС «Белене». У 1990-х спорудження станції зупинили.

Раніше експерт ядерної енергетики Костянтин Батозький у коментарі ҐРУНТу розповідав, що Україна — єдина країна, яка може купити такі реактори, адже має досвід експлуатації типу ВВЕР; а Болгарія — єдиний продавець, що пропонує на продаж частину необхідного обладнання. Однак купуючи його, Україна стикається із ризиком залежності від російських технологій.