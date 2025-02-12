Враг сбросил почти 150 КАБов на позиции ВСУ. Фото: Генштаб

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На фронті протягом минулої доби зафіксовано 95 бойових зіткнень.

Найбільша кількість атак була здійснена на Покровському та Торецькому напрямках — захисники зупинили 30 та 13 атак відповідно. На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів і вісім разів марно намагався прорватися на Краматорському та Новопавлівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 12 лютого.

Ще сім штурмів було зупинено на Куп’янському напрямку. Також були відбиті атаки ворога на Сіверському, Краматорському та Гуляйпільському напрямках.

У Курській області сталося 15 боїв. Тут ворог завдав 40 авіаційних ударів із застосуванням 56 керованих авіабомб, а також здійснив 634 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 29 — із реактивних систем залпового вогню.

Загалом у ході боїв противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 20 ракет, а також — 89 авіаударів, скинувши 149 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6 тис. 300 обстрілів, з них 174 — із РСЗВ та залучив для уражень 2 тис. 354 дрони-камікадзе.

Нагадаємо, десантники 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ, у тісній взаємодії з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення, успішно провели наступальні дії на одному з напрямків Курської області рф.