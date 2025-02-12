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Последствия российских обстрелов Славянска, фото: ГСЧС
Рашисты ударили по Славянску — загорелся автобус (ФОТО)https://racurs.ua/n203999-rashisty-udarili-po-slavyansku-zagorelsya-avtobus-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 12 лютого, обстріляли місто Слов’янськ на Донеччині.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Внаслідок обстрілу загорівся автобус, вогонь швидко поширився на значну площу очерету. На місце події прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу, площею 700 кв. м, — розповіли у ДСНС.
За попередньою інформацією, пошкоджені щонайменше два приватні будинки та місцеве підприємство. Інформація про постраждалих не надходила.