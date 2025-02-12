Порошенко подтвердил введение санкций против него

Петр Порошенко, скриншот видео

https://racurs.ua/n204006-poroshenko-podtverdil-vvedenie-sankciy-protiv-nego.html

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Петро Порошенко, п’ятий президент України та лідер «Євросолідарності», підтвердив ухвалення РНБО сьогодні, 12 лютого, рішення щодо запровадження санкцій щодо нього.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінках у соцмережах.

Такі дії влади він назвав «провокацією» та заявив, що мав усю інформацію про підготовку відповідного рішення й отримував відповідні попереджання під час нещодавнього закордонного візиту.

Ну от це трапилось. Це не стало для мене новиною, — наголосив Порошенко. — До останнього вірив, що здоровий глузд переможе. Але переміг нездоровий.

За словами Порошенка, ці санкції можуть значно ускладнити допомогу українській армії, які надає його фонд. Водночас він закликав зберігати єдність довкола Збройних сил.

Нагадаємо, сьогодні низка ЗМІ з посиланням на інформовані джерела повідомили про ухвалення РНБО рішення щодо запровадження санкцій проти Петра Порошенка. Про рішення РНБО щодо нових санкцій у вечірньому відеозверненні повідомив і Володимир Зеленський, не назвавши конкретних прізвищ.