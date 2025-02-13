16-летняя девушка готовила теракт. Фото: СБУ

https://racurs.ua/n204016-16-letnyaya-devushka-gotovila-terakt-protiv-naryada-policii-v-jitomire-foto.html

Ракурс

Підірвати наряд поліції у Житомирі планувала юна російська агентка.

Ще 19 січня було затримано двох російських агентів на спробі підриву наряду силовиків, який мав прибути за викликом на 102. А зараз затримали фігурантку, яка на замовлення країни-агресора виготовила два саморобні вибухові пристрої, якими ворог намагався підірвати житомирських поліцейських. Про це 13 лютого повідомив прес-центр СБУ.

З’ясувалося, що на ворога працювала 16-річна місцева жителька, яку в Телеграм завербували російські спецслужби. За інструкцією ворогів дівчина самостійно виготовила вибухівки, до однієї з яких під'єднала мобільний телефон для дистанційної активації. Потім вона заховала їх у схроні, а геолокацію скинула російському куратору.

Згодом вибухівку забрали двоє її спільників, які хотіли підірвати силовиків. А після теракту агентка залягла на дно, переховуючись за адресами своїх родичів.

Затримали зловмисницю у Бердичівському районі. Під час обшуків у неї вилучили компоненти для вибухівок, «змінні» сім-карти для конспірації та мобільний телефон із доказами злочинів. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника — диякона Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. На замовлення російської ФСБ зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.