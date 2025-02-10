Диякона УПЦ МП викрили в шпигунстві за оборонцями Харкова. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n203933-dvoh-agentiv-fsb-zatrymaly-u-harkovi-dyyakona-upc-mp-ta-psyhoterapevta-foto.html

Ракурс

Двох російських агентів затримали у Харкові.

У роботі на ворожі спецслужби викрили місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника — диякона Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. На замовлення російської ФСБ зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони. Про це 10 лютого повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також ворожа агентура збирала персональні дані українських захисників та маршрути пересування в обласному центрі. Зокрема, лікарі «втемну» використовував своїх пацієнтів, у тому числі військових, які проходили психологічну реабілітацію після виконання бойових завдань на фронті. А клірик УПЦ МП завуальовано випитував «потрібну» інформацію у прихожан.

Правоохоронці задокументували злочини обох фігурантів і затримали їх за місцями проживання. Обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 436−2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді минулого року СБУ затримала настоятеля одного із храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та наявне озброєння на українських блокпостах поблизу Харкова. Також протоієрей відслідковував маршрути переміщення військової техніки ЗСУ у напрямку передової.