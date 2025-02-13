В Хмельницком мужчина покончил с собой во время прохождения ВЛК

https://racurs.ua/n204028-v-hmelnickom-mujchina-pokonchil-s-soboy-vo-vremya-prohojdeniya-vlk.html

Ракурс

У Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК.

Стверджується, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тому його відвезли в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК.