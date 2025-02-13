Ракурсhttps://racurs.ua/
У Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК
У Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛКhttps://racurs.ua/ua/n204028-u-hmelnyckomu-cholovik-naklav-na-sebe-ruky-pid-chas-prohodjennya-vlk.htmlРакурс
У Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК.
Стверджується, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тому його відвезли в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК.
Під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив по відношенню до себе дії суїцидального характеру. На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги, — йдеться у повідомлені Хмельницького обласного ТЦК і СП.