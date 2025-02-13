У Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК

https://racurs.ua/ua/n204028-u-hmelnyckomu-cholovik-naklav-na-sebe-ruky-pid-chas-prohodjennya-vlk.html

Ракурс

У Хмельницькому чоловік наклав на себе руки під час проходження ВЛК.

Стверджується, що чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку, тому його відвезли в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК.