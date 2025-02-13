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Ракурс
На Херсонщине пятеро детей провалились под тонкий лед

На Херсонщине пятеро детей провалились под тонкий лед

13 фев 2025, 18:46
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У Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу.

За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх.

Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що трагедія сталася у Великоолександрівській громаді.

Спочатку четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід.

Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди.

У дівчат — сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Решту дітей — дівчинку та двох хлопців — досі шукають. Наймолодшому — лише девʼять років.

Источник: Ракурс


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