Ракурсhttps://racurs.ua/
На Херсонщине пятеро детей провалились под тонкий лед
На Херсонщине пятеро детей провалились под тонкий ледhttps://racurs.ua/n204031-na-hersonschine-pyatero-detey-provalilis-pod-tonkiy-led.htmlРакурс
У Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу.
За попередньою інформацією, двох вдалося врятувати. Надзвичайники та водолази ведуть пошуки ще трьох неповнолітніх.
Голова ОВА Олександр Прокудін повідомив, що трагедія сталася у Великоолександрівській громаді.
Спочатку четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід.
Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди.
У дівчат — сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.
Решту дітей — дівчинку та двох хлопців — досі шукають. Наймолодшому — лише девʼять років.