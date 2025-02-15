Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Вадим Филашкин

https://racurs.ua/n204072-v-doneckoy-oblasti-rossiyskie-obstrely-povredili-lep-i-gazoprovod-ova.html

Ракурс

Російські загарбники за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це сьогодні, 15 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зафіксовані такі випадки:

у Костянтинівці Краматорського району пошкоджені 13 приватних будинків, гараж, підприємство, дві лінії електропередач і газогін;

у Новодмитрівці Краматорського району поранено людину;

у Довгій Балці Іллінівської громади Краматорського району пошкоджено аграрний об'єкт;

у Сіверську Бахмутського району пошкоджено вісім будинків і адмінбудівлю.

Зазначається, що за добу з лінії фронту евакуйовано 381 людину, зокрема 84 дітей.