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Последствия российских обстрелов Донбасса, фото: Вадим Филашкин

В Донецкой области российские обстрелы повредили ЛЭП и газопровод — ОВА

15 фев 2025, 12:02
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Російські загарбники за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.

Про це сьогодні, 15 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Зафіксовані такі випадки:

  • у Костянтинівці Краматорського району пошкоджені 13 приватних будинків, гараж, підприємство, дві лінії електропередач і газогін;
  • у Новодмитрівці Краматорського району поранено людину;
  • у Довгій Балці Іллінівської громади Краматорського району пошкоджено аграрний об'єкт;
  • у Сіверську Бахмутського району пошкоджено вісім будинків і адмінбудівлю.

Зазначається, що за добу з лінії фронту евакуйовано 381 людину, зокрема 84 дітей.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Вадим Філашкін

Источник: Ракурс


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