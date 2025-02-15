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Наслідки російських обстрілів Донеччини, фото: Вадим Філашкін
На Донеччині російські обстріли пошкодили ЛЕП та газогін — ОВАhttps://racurs.ua/ua/n204072-na-donechchyni-rosiyski-obstrily-poshkodyly-lep-ta-gazogin-ova.htmlРакурс
Російські загарбники за добу 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
Про це сьогодні, 15 лютого, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Зафіксовані такі випадки:
- у Костянтинівці Краматорського району пошкоджені 13 приватних будинків, гараж, підприємство, дві лінії електропередач і газогін;
- у Новодмитрівці Краматорського району поранено людину;
- у Довгій Балці Іллінівської громади Краматорського району пошкоджено аграрний об'єкт;
- у Сіверську Бахмутського району пошкоджено вісім будинків і адмінбудівлю.
Зазначається, що за добу з лінії фронту евакуйовано 381 людину, зокрема 84 дітей.