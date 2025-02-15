Зеленский призвал к созданию Вооруженных сил Европы

Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n204073-zelenskiy-prizval-k-sozdaniu-voorujennyh-sil-evropy.html

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Володимир Зеленський, президент України, переконаний, що зараз настав час для створення об'єднаних Збройних сил Європи.

Про це він заявив сьогодні, 15 лютого, під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє агентство «Укрінформ».

Я вірю в Європу. І ви повинні вірити. І я закликаю вас діяти — заради себе, заради Європи, заради народів Європи, ваших націй, ваших домівок, ваших дітей і нашого спільного майбутнього, — заявив він. — Для цього Європа має стати самодостатньою — об'єднаною спільною силою, українською та європейською.

Зеленський наголосив, що прямо зараз українська армія, за підтримки світової допомоги, стримує росію:

Але якщо не ми, то хто їх зупинить? Будьмо відвертими — нині ми не можемо виключати можливість, що Америка скаже Європі «ні» у питаннях, які їй загрожують. Багато лідерів говорили про те, що Європі потрібні власні збройні сили — Армія Європи. Я вірю, що цей час настав. Збройні сили Європи мають бути створені.

За словами Зеленського, «це не складніше, ніж стояти непохитно перед російськими атаками, як ми вже робимо».

Водночас він зауважив, що річ «не лише у збільшенні витрат на оборону як частки ВВП» — передусім ідеться про усвідомлення людьми необхідності захищати свій власний дім:

Гроші, безумовно, потрібні, але самі по собі вони не зупинять ворожий наступ.

Зеленський наголосив, що без українського війська «армії Європи не будуть спроможними зупинити росію»:

Лише наша армія в Європі має реальний сучасний бойовий досвід. Але й самої нашої армії також недостатньо. Нам потрібно те, що ви можете надати: зброя, навчання, санкції, фінансування, політичний тиск і єдність.

Він додав, що три роки повномасштабної війни довели — «вже є фундамент для створення єдиних європейських збройних сил»:

І зараз, коли ми ведемо цю війну та закладаємо основу для миру і безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи. Щоб майбутнє Європи залежало тільки від європейців, а рішення про Європу ухвалювалися в Європі.

Джерело: «Укрінформ»