Сбитые российские дроны, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n204076-pyat-vrajeskih-fpv-dronov-na-optovolokne-sbili-na-sumschine-foto.html

Ракурс

На Сумщині прикордонники знищили п’ять ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.

Безпілотники збили зі стрілецької зброї, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що подібні дрони росіяни почали використовувати активніше. Такі дрони майже невразливі до радіоелектронної боротьби (РЕБ) — оптоволоконний кабель, довжина якого може сягати понад 10 км, з'єднує дрон із наземною станцією керування.