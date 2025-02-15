Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Сбитые российские дроны, фото: ГПСУ

Пять вражеских FPV-дронов на оптоволокне сбили на Сумщине (ФОТО)

15 фев 2025, 14:21
999

На Сумщині прикордонники знищили п’ять ворожих FPV-дронів на оптоволокні.

Про це сьогодні, 15 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.

Безпілотники збили зі стрілецької зброї, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що подібні дрони росіяни почали використовувати активніше. Такі дрони майже невразливі до радіоелектронної боротьби (РЕБ) — оптоволоконний кабель, довжина якого може сягати понад 10 км, з'єднує дрон із наземною станцією керування.

Це нова загроза на полі бою, адже їх не перехопити звичайними засобами РЕР та РЕБ, — наголошують у ДПСУ.

Збиті російські дрони, фото: ДПСУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров