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Сбитые российские дроны, фото: ГПСУ
Пять вражеских FPV-дронов на оптоволокне сбили на Сумщине (ФОТО)https://racurs.ua/n204076-pyat-vrajeskih-fpv-dronov-na-optovolokne-sbili-na-sumschine-foto.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники знищили п’ять ворожих FPV-дронів на оптоволокні.
Про це сьогодні, 15 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.
Безпілотники збили зі стрілецької зброї, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що подібні дрони росіяни почали використовувати активніше. Такі дрони майже невразливі до радіоелектронної боротьби (РЕБ) — оптоволоконний кабель, довжина якого може сягати понад 10 км, з'єднує дрон із наземною станцією керування.
Це нова загроза на полі бою, адже їх не перехопити звичайними засобами РЕР та РЕБ, — наголошують у ДПСУ.