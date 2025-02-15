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Збиті російські дрони, фото: ДПСУ
П’ять ворожих FPV-дронів на оптоволокні збили на Сумщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204076-p-yat-vorojyh-fpv-droniv-na-optovolokni-zbyly-na-sumschyni-foto.htmlРакурс
На Сумщині прикордонники знищили п’ять ворожих FPV-дронів на оптоволокні.
Про це сьогодні, 15 лютого, повідомила прес-служба ДПСУ, опублікувавши відповідні фото.
Безпілотники збили зі стрілецької зброї, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що подібні дрони росіяни почали використовувати активніше. Такі дрони майже невразливі до радіоелектронної боротьби (РЕБ) — оптоволоконний кабель, довжина якого може сягати понад 10 км, з'єднує дрон із наземною станцією керування.
Це нова загроза на полі бою, адже їх не перехопити звичайними засобами РЕР та РЕБ, — наголошують у ДПСУ.