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Ракурс
Залишки ворожого безпілотника, фото: ДСНС

На льоду в Київській області знайшли залишки ворожого БПЛА (ФОТО)

15 лют 2025, 08:27
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У Київській області на льоду знайшли залишки ворожого безпілотника.

Про це сьогодні, 15 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Громадяни помітили підозрілий предмет на льоду водойми — приблизно за 300 метрів від берега. Вони одразу зателефонували рятувальникам, — розповіли у відомстві. — Виявилося, що це залишки безпілотного літального апарата «Гербера», які не становили небезпеки.

Фахівці витягли залишки безпілотника на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження.

Залишки ворожого безпілотника, фото: ДСНС

Цієї ночі російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку безпілотниками по Україні. Згідно з інформацією Telegram-каналу Повітряних сил ЗСУ, безпілотники атакували відразу з кількох напрямків, зокрема з території рф та тимчасово окупованих територій України.

Джерело: Ракурс


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