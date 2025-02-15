Залишки ворожого безпілотника, фото: ДСНС

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У Київській області на льоду знайшли залишки ворожого безпілотника.

Про це сьогодні, 15 лютого, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Громадяни помітили підозрілий предмет на льоду водойми — приблизно за 300 метрів від берега. Вони одразу зателефонували рятувальникам, — розповіли у відомстві. — Виявилося, що це залишки безпілотного літального апарата «Гербера», які не становили небезпеки.

Фахівці витягли залишки безпілотника на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження.

Цієї ночі російські загарбники здійснили чергову масовану повітряну атаку безпілотниками по Україні. Згідно з інформацією Telegram-каналу Повітряних сил ЗСУ, безпілотники атакували відразу з кількох напрямків, зокрема з території рф та тимчасово окупованих територій України.