Спецпредставитель США Кит Келлог. Фото:

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Спецпредставник США Кіт Келлог зробив кілька заяв про врегулювання війни в Україні.

Посадовець заявив, що Сполучені Штати Америки будуть посередниками у перемовинах України та росії. Для Києва розглядають різні гарантії безпеки, однак для рішень Впашингтону знадобляться «не роки і місяці, а дні і тижні». Упродовж 180 днів американці збираються залучити всі сторони для мирного процесу. Про це Келлог заявив на Мюнхенській безпековій конференції.

Втрати української сторони у війні з рф втричі перевищують втрати США у Вʼєтнамі та Кореї разом. Це майже рівень Другої світової війни. Якщо ми подивимось на рівень втрат у місті Маріуполі, яке було зруйноване, — зазначив він.

На думку Келлога, визначним успіхом для України будуть не припинення вогню і навіть не довгостроковий мирний договір.

Визначенням успіху буде тоді, коли перший раз буде порушено припинення вогню і як всі сторони відреагують, — наголосив спецпредставник.

Також американець заявив, що не бачить Європу «фізично» за столом переговорів щодо України. І навів приклад Мінських домовленостей, зазначивши, що це не принесло успіху.

Келлог у своєму виступі наголосив, що США будуть продовжувати фінансувати Україну і додав, що президент Дональд Трамп хоче зробити так, щоб війна зупинилася назавжди і Україна стала суверенною і безпечною державою.

Треба зупинити вбивства. Яким чином ви це не назвете, зупинка вогню, що треба зробити. Перше — треба визначити терміни. І коли ми визначаємо, що таке стабільні умови безпеки, треба визначити це поняття. Але коли коректно пропишете, треба досягти спочатку зупинки вогню. І не важливо що там далі буде. Україна є частиною цього конфлікту. І тому дві сторони, які в конфлікті, мають прийняти рішення про зупинку вогню. Українці є частиною цього рішення, вони вмирають на полі бою, — заявив він.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марк Рубіо припустив, що урегулювання війни в Україні може відбутися в кілька етапів — починаючи з припинення вогню.