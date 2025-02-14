Урегулювання війни в Україні може відбутися в кілька етапів

https://racurs.ua/ua/n204049-ureguluvannya-viyny-v-ukrayini-moje-vidbutysya-v-kilka-etapiv-rubio.html

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США не виключають членство України в НАТО та повернення до її кордонів до 2014 року шляхом переговорів, хоча це суперечить останнім заявам адміністрації Дональда Трампа.

Зараз це все ще на столі, — заявив заступник представника Трампа в Україні Джон Коул.

Коул зазначив, що офіційні переговори ще не розпочалися і США досі обговорюють з Європою та українцями те, як найкраще покласти край конфлікту.

Про те, що урегулювання війни в Україні може відбутися в кілька етапів — починаючи з припинення вогню, припустив держсекретар США Марко Рубіо.

Поки сторони ще не обговорювали це. Але Рубіо припускає, що після цього можуть відкрити гуманітарні коридори та домовитись, щоб обидві сторони не атакували енергетичну інфраструктуру.

Європа має надати Україні довготривалі гарантії безпеки. А США зацікавлені в довгостроковій незалежності України. Це мають закріпити в постійних економічних інтересах: партнерстві та спільних підприємствах, спільних правах на корисні копалини та відновленні зруйнованої інфраструктури.

Літак держсекератря США, який летів на Мюнхенську конференцію затримався через проблему з лобовим склом кабіни літака (він повернувся до Вашингтону), тому Марко Рубіо може не встигнути на зустріч із Володимиром Зеленським та Джеєм Ді Венсом. Рубіо полетить на іншому літаку, пише Associated Press.

Україна передала США допрацьовану угоду про рідкісноземельні ресурси, а Вашингтон попросив час, щоб ознайомитися з нею. Через це перенесли зустріч Зеленського і віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Американська сторона попросила час до 17 години 14 лютого, щоб попрацювати з документом. Про це пишуть «Суспільне» та «Укрінформ» з посиланням на співрозмовників в українській делегації.

Зеленський та Трамп, під час телефонної розмови у середу, домовились, що Україна допрацює проєкт і надасть його США. Тепер його опрацьовує американська сторона. Наразі деталі угоди невідомі.

На початку лютого Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною про угоду, яка забезпечить доступ США до рідкісноземельних мінералів, що використовуються в електроніці. Днями міністр фінансів США прибув до України з першим драфтом угоди про партнерство.

«Ракурс» повідомляв, що росіян у Мюнхені не буде, їх не акредитували.