Где гарантии безопасности: Киев отверг предложение Трампа отдать права на полезные ископаемые

https://racurs.ua/n204095-gde-garantii-bezopasnosti-kiev-otverg-predlojenie-trampa-otdat-prava-na-poleznye-iskopaemye.html

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Україна відкинула пропозицію Дональда Трампа отримати права на половину своїх запасів корисних копалин. Київ вимагає взамін гарантії безпеки від США.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр фінансів Скотт Бессент запропонував Володимиру Зеленському угоду під час візиту до Києва в середу, який відбувся після того, як президент Дональд Трамп заявив, що США нібито заборгували півтрильйона доларів за українські ресурси в обмін на допомогу розореної війною країні.

Однак Зеленський хоче, щоб американські та європейські гарантії безпеки були безпосередньо пов’язані з будь-якою угодою щодо запасів корисних копалин, за словами чотирьох осіб, знайомих з переговорами між США та Україною.

Він також прагне, щоб інші країни, включно з країнами ЄС, були залучені до майбутньої експлуатації природних ресурсів.

Але в угоді, запропонованій Трампом і представленій Бессентом, йдеться лише про отримання США українських ресурсів в обмін на минулу військову допомогу і не міститься жодних пропозицій щодо подібної допомоги в майбутньому, за словами особи, знайомої з документом.

Виступаючи перед журналістами в кулуарах Мюнхенської конференції, Зеленський сказав, що сьогодні «не в наших інтересах … не в інтересах суверенної України» погодитися на угоду з США в її нинішньому вигляді.

Високопоставлений український чиновник повідомив Financial Times, що Київ «намагається домовитися про кращу угоду».

Під час свого візиту до офісу президента в Києві цього тижня Бессент привіз документ, який Трамп хотів, щоб Зеленський підписав до того, як Бессент повернеться до Вашингтона.

Виступаючи перед журналістами перед тим, як вони із Зеленським близько години обговорювали угоду наодинці, Бессент описав її як «економічну угоду» з Києвом для «подальшого переплетення наших економік».

Відповідаючи на запитання, чи є це поганою угодою для України, український чиновник, знайомий з пропозицією, сказав, що це «угода Трампа і вона жорстка».

За словами трьох осіб, які ознайомилися з пропозицією, головне занепокоєння України полягає у відсутності зв’язку з ширшими гарантіями безпеки.

Українські посадовці запитували, яким чином угода сприятиме довгостроковій безпеці їхньої країни, але отримали лише відповідь, що вона забезпечить американську присутність на українській землі — розпливчасту відповідь, яка залишила ключові питання без відповіді.

Бессент стверджував, що самої лише присутності американців, які охороняють родовища корисних копалин, було б достатньо, щоб стримати Москву.

Ще одним каменем спотикання є вказівка в документі на те, що юрисдикцією, в якій вирішуватимуться суперечки щодо прав на корисні копалини, буде Нью-Йорк, кажуть джерела видання.

Особа, близька до Зеленського, повідомила, що посол США Бріджит Брінк передала йому документ з пропозицією незадовго до прибуття Бессента до Києва, без попереднього попередження.

За словами співрозмовника, Київ не вважав, що ця пропозиція може бути виконана відповідно до законодавства Нью-Йорка.

За словами співрозмовника, документ, яким поділилася Брінк, був тим самим, який Бессент пізніше передав Зеленському. Він був озаглавлений «ПРОЕКТ станом на 7 лютого 2025 року». Команді Зеленського сказали, що він має підписати його в середу під час візиту Бессента.

Україна підтримує концепцію обміну українських ресурсів на майбутню безпеку. Але пропозиція США стосується лише минулої допомоги, а не майбутньої, а офіційна двостороння міжнародна угода, що має обов’язкову силу, є єдиним способом забезпечити захист прав та інтересів обох сторін, додали джерела, наближені до президента України.

Після зустрічі Зеленський сказав журналістам, що розгляне пропозицію, але поки що нічого не підписуватиме.

Зеленський не підписав угоду, тому що хоче залучити до видобутку корисних копалин інші країни, зокрема європейські, сказав європейський чиновник, який був поінформований про зустрічі.

Вони перебувають під сильним тиском з боку американців, — сказав чиновник.

Про те, що адміністрація Трампа запропонувала Україні надати Сполученим Штатам 50% власності на рідкісноземельні мінерали країни і дала зрозуміти, що готова розмістити там американські війська для їхньої охорони, раніше повідомляли у NBC News.

Замість того, щоб платити за корисні копалини, угода про власність стала б для України способом відшкодувати США мільярди доларів за зброю та підтримку, яку вони надали Києву з початку війни в лютому 2022 року, сказали двоє американських посадовців, знайомих з деталями обговорень у Білому домі.