Более 500 квартир украинцев в оккупированном Северодонецке решисты объявили «бесхозными» — ОВАhttps://racurs.ua/n204104-bolee-500-kvartir-ukraincev-v-okkupirovannom-severodonecke-reshisty-obyavili-beshoznymi-ova.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку вже 504 квартири у багатоповерхівках російські загарбники визнали «безхазяйними» і вирішили «віджати».
Про це сьогодні, 16 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.
Зазначається, що власники цих квартир не заявили про свої права упродовж 30 діб від дати виявлення їхньої відсутності — своєчасно не з’явилися, оскільки евакуювалися в безпечні регіони України чи за кордон.
Слід зазначити, що мова йде про вцілілі об'єкти нерухомості, які придатні для проживання. Більшість житла в місті зруйнована або сильно пошкоджена, — наголошують в ОВА.
Зазначається, що до переліку «націоналізованого» потрапила низка нежитлових приміщень — магазини, аптеки, банки, перукарні, похоронне бюро тощо.
Кількість таких об'єктів зростатиме щомісячно — із затвердженням окупантами чергового списку майна на «націоналізацію, — додали в ОВА.