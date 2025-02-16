На ВОТ рашисты активно «отжимают» имущество украинцев

https://racurs.ua/n204104-bolee-500-kvartir-ukraincev-v-okkupirovannom-severodonecke-reshisty-obyavili-beshoznymi-ova.html

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У тимчасово окупованому Сіверськодонецьку вже 504 квартири у багатоповерхівках російські загарбники визнали «безхазяйними» і вирішили «віджати».

Про це сьогодні, 16 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Луганської ОВА.

Зазначається, що власники цих квартир не заявили про свої права упродовж 30 діб від дати виявлення їхньої відсутності — своєчасно не з’явилися, оскільки евакуювалися в безпечні регіони України чи за кордон.

Слід зазначити, що мова йде про вцілілі об'єкти нерухомості, які придатні для проживання. Більшість житла в місті зруйнована або сильно пошкоджена, — наголошують в ОВА.

Зазначається, що до переліку «націоналізованого» потрапила низка нежитлових приміщень — магазини, аптеки, банки, перукарні, похоронне бюро тощо.